The American Thinker: Путин обвел Байдена вокруг пальца в мировой энергетической войне

Обозреватель The American Thinker Томас Лифсон заявил, что президент России Владимир Путин переиграл своего американского коллегу Джо Байдена в энергетической войне.

По словам Лифсона, стоимость нефти на мировом рынке выросла после того, как западные страны наложили эмбарго на покупку российской нефти. В результате на рынке образовался дефицит ресурса. Но российская нефть не скапливается в хранилищах. Ее продают в Саудовскою Аравию по более высокой цене.

В результате победителем в этой энергетической войне остается Россия, которая «изящно» обходит санкции США и Запада, получая существенные доходы.

Ранее сообщалось, что Венгрия не будет делиться энергоресурсами с другими европейскими странами, которые спровоцировали энергетический кризис, внеся российские энергоносители в санкционный список.