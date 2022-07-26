Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Херсонской администрации подтвердили, что Антоновский мост... 08:12
«ПСЖ» подписал контракт с футболистом из команды... 08:10
Названа главная уязвимость выпущенных до 2020 года компьютеров 08:09
В Омске разыскивают мальчика, который бесследно пропал после... 08:09
Названы напитки, провоцирующие скачки давления 08:06
На Филиппинах один человек погиб в результате землетрясения 08:04
В Италии оценили возможность коллапса экономики России 08:00
Фигуристка Медведева рассказала о главном открытии... 07:45
В Москве в среду ожидается до +32°С и гроза 07:45
В Коми подростки жестоко избили семилетнюю девочку 07:44
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени Черчилля

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому награду за лидерство имени Уинстона Черчилля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон пообщался с Зеленским в формате видеоконференции, в которой также принял участие посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

«Несмотря на то, что физически мы далеко, мне очень приятно вручить тебе эту награду, Владимир», — сказал Джонсон.

Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция о выдаче уходящему в отставку премьер-министру Великобритании Борису Джонсону украинского гражданства и назначении его премьером Украины. Автор петиции заявил, что Джонсон пользуется поддержкой мирового сообщества, а также имеет четкую позицию по поводу конфликта на Украине.

Джонсон также говорил о нежелании уходить с поста лидеров консерваторов. В ходе беседы с членом палаты лордов и донором тори лордом Краддасом он признался, что «стер бы все», что мешает ему оставаться премьер-министром.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+