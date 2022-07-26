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Дебаты кандидатов в премьеры Британии прервались на словах о России из-за обморока ведущей

Телевизионные дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании неожиданно прервались на вопросе о России из-за обморока ведущей Кейт Маккэн. Об этом сообщает ТАСС.

Министр иностранных дел Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак общались в эфире канала TalkTV. Трансляция также велась на сайте газеты The Sun.

«Если он [президент России Владимир Путин — «Газета.Ru»] добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — говорила Трасс, когда ее фраза прервалась шумом, похожим на падение чего-то. Далее в эфире появилась заставка, предупреждающая о технических сложностях.

Спустя 15 минут ведущий TalkTV пояснил, что в студии все хорошо и оба кандидата продолжают отвечать на вопросы.

Ранее Сунак называл Китай самой большой угрозой для Великобритании и обещал пересмотреть партнерские отношения в случае своего избрания.

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