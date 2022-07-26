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Байдену придумали корейское имя

Альянс дружбы Южной Кореи и США присвоил Байдену почетное имя Пэ Чжи Сон

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Leah Millis/Reuters

Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы присвоила президенту США Джо Байдену почетное корейское имя, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на пресс-службу организации.

По-корейски американского президента назвали «Пэ Чжи Сон», где «Пэ» знаменует город Пхёнтхэк в 60 км от Сеула, где базируются американские войска, а «Чжи Сон» означает «территория» и «звезда».

Южная Корея присвоила Байдену корейское имя в честь годовщины заключения перемирия в Корейской войне 1950-1953 годов, которая отмечается 27 июля.

«Более глубокий и важный смысл присвоения имени «Пэ Джи Сон» президенту США Джозефу Робинетт Байдену-младшему заключается в том, чтобы продолжать рассматривать и поддерживать мир на Корейском полуострове, поскольку он продолжает вносить свой вклад в мир во всем мире», — говорится в сообщении.

Ассоциация южнокорейско-американского альянса дружбы была создана 14 февраля 2007 года как неправительственная организация и призвана содействовать экономическим, социальным и культурным обменам между США и Южной Кореей.

Ранее корейское имя было присвоено экс-президентам США Бараку Обаме и Дональду Трампу.

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