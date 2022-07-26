Захарова назвала «умопомрачительной глупостью» речь Лиз Трасс во время дебатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила выступление на дебатах главы британского МИДа Лиз Трасс.

Она рассказала, что недавно обсуждала с коллегой, «что за чудовищный бред о России несут на дебатах» кандидаты на пост премьер-министра. Захарова отметила, стало ли это британской традицией.

«И вот на тебе — ведущая этого жуткого действа упала в обморок после очередной умопомрачительной глупости Лиз Трасс», — написала она в Telegram.

Она поиронизировала, что «лучшей кульминации не мог придумать ни один режиссер».

Ранее теледебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании прервались на вопросе о России, так как в это время ведущая Кейт Маккэн упала в обморок. После того, как Трасс говорила о спецоперации РФ на Украине, в студии послышался грохот и далее на экране появилась заставка, предупреждающая о технических сложностях.