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Нетаньяху назвал премьера и министра обороны Израиля виновными в кризисе отношений с РФ

Нетаньяху заявил, что кризис в отношениях с Россией угрожает национальной безопасности Израиля

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Sebastian Scheiner/Reuters

Бывший премьер-министр Израиля и лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху заявил, что национальной безопасности его страны угрожает кризис в отношениях с Россией. Его цитирует РИА «Новости».

«Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях России и Израиля», — сказал экс-премьер, отметив, что Иерусалим в течение многих лет «ответственно развивал» сбалансированные отношения с Москвой.

Политик указал, что еврейское государство может и должно преодолеть этот кризис.

Он также выразил обеспокоенность в связи с тем, что в последние недели «рушится» то, что Израиль «построил за эти годы».

Лидер «Ликуда» обвинил в происходящем израильского премьера Яира Лапида и его заместителя, по совместительству министра обороны Бени Ганца. По словам Нетаньяху, действия этих двух политиков угрожают нацбезопасности Израиля.

«Если кризис не остановить немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности», — добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Москва сожалеет о том, что Израиль в последние месяцы занял «неконструктивную и необъективную» позицию в отношении России, в том числе по украинскому вопросу.

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