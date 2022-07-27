В Крыму призвали расширить географию спецоперации

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что необходимо расширить географию южного направления специальной военной операции на Украине, передает РИА «Новости».

По словам политика, география спецоперации на этом направлении должна быть расширена на Николаев и Одессу. Также он указал, что следует освободить Днепропетровск и Харьков.

Как отметил Константинов, освобождение этих «русских городов», регионов позволит обеспечить безопасность границ и положить конец планам НАТО закрепиться в Черноморском регионе.

Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освобождение Донбасса будет завершено до конца года.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.