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Шольц снова отказал Киеву в предоставлении немецких танков Leopard 2

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Fabrizio Bensch/Reuters

Германия не будет в одностороннем порядке, без координации с партнерами, поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью газете Welt am Sonntag.

Киев неоднократно обращался к Берлину с просьбой о предоставлении танков Leopard 2. Ранее за передачу этих боевых систем высказывался ряд представителей либералов и «зеленых» в ФРГ, но канцлер по-прежнему непреклонен в этом вопросе и не единожды ссылался на то, что танки не предоставляют Киеву даже Соединенные Штаты.

Как отметил канцлер, Германия в рамках кругового обмена позаботилась, чтобы Украине были поставлены более 100 танков, которые можно было задействовать немедленно — из Чешской республики, Словакии, Словении, Греции.

На вопрос о том, почему ФРГ против предоставления Украине западных танков, в том числе немецких Leopard 2, он объяснил, что на Украине существуют логистика, запчасти, боеприпасы для танков производства РФ и СССР.

Шольц заявил о стремлении осуществить поставки из других стран, но, как и прежде, вопрос, какое оружие поставлять, основывается на очень ясном принципе — никаких односторонних шагов.

Ранее Шольц заявил, что до 30% немцев не согласны с санкциями и поставками вооружения Киеву.

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