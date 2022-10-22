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Экс-премьер Украины Азаров назвал «варварской акцией» возможную атаку на Каховскую ГЭС

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РИА «Новости»

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров рассказал о возможных последствиях удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской ГЭС в Херсонской области, охарактеризовав такой сценарий «варварским». Его слова приводит агентство БЕЛТА.

«Разрушения приведут к затоплению всех нижележащих территорий. Крым не подпитывался водой в течение восьми лет, и если эта варварская акция будет осуществлена, то Крым снова лишится воды. Потери будут зависеть от масштаба разрушений плотины. Будем надеяться, что этого не выйдет», — рассказал Азаров.

Накануне российские дипломаты распространили в Совете Безопасности ООН письмо с призывом к руководству организации предотвратить провокацию Украины на Каховской гидроэлектростанции. По словам постпреда России при ООН Василия Небензя, Вооруженные силы Украины систематически наносят удары по гражданской инфраструктуре республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. И делают они это с разрешения своих западных кураторов, отметил Небензя.

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