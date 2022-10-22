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Стал известен состав нового руководства ЦК Компартии Китая

В новый состав Компартии КНР не вошли четверо из семи членов комитета Политбюро

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Mark Schiefelbein/AP

XX съезд Коммунистической партии Китая (КПК) завершил работу в Пекине, по его итогам в новый состав руководства не вошли четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро, передает ТАСС.

Уточняется, что не переизбраны в новый состав Политбюро и Постоянного комитета премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, его заместитель, председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета, высшего совещательного органа страны, Ван Ян, а также председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), парламента страны, Ли Чжаньшу и первый замглавы правительства страны Хань Чжэн, они, вероятно, покинут свои государственные посты в марте 2023 года.

В новый состав Центрального комитета вошли 205 человек, в состав Постоянного комитета Политбюро вошли председатель КНР Си Цзиньпин, глава Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва Чжао Лэцзи и один из ведущих идеологов партии Ван Хунин.

Ранее газета South China Morning Post писала, что Ван Хунин по итогам перестановок в руководстве КНР в марте следующего года может занять пост главы парламента, а ведущим кандидатом на пост премьера Госсовета КНР станет глава парткома Шанхая Ли Цян.

16 октября открылся XX съезд Коммунистической партии Китая, на него прибыли 2296 делегатов со всех регионов страны.

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