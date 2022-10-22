Власти Латвии проверят живущих в стране россиян на благонадежность

Латвия проверит на благонадежность всех россиян, живущих в стране на постоянной или временной основе, заявил глава латвийского МИД Эдгар Ринкевич. Его слова приводит издание Delfi.

Министр допускает, что по результатам проверок некоторым россиянам могут не продлить вид на жительство в Латвии.

«Мы будем сокращать и не продлевать ВНЖ, которые были получены по инвестициям, а также по другим программам», — сказал Ринкевич.

Помимо этого граждан России попросят ответить на вопросы «Чей Крым?» и «Что происходит в Украине?», чтобы уточнить их политические взгляды и отношение к специальной военной операции на Украине. Ответы, как пишет Delfi, повлияют на шансы продления ВНЖ.

В начале сентября кабинет министров Латвии поддержал временный запрет выдачи вида на жительство россиянам и белорусам. Поправки в закон «Об иммиграции» предусматривают прекращение выдачи видов на жительство гражданам России и Белоруссии до 30 июня 2022 года, за исключением лиц, пребывающих в Латвии длительное время. Исключением станут бывшие студенты, пожелавшие остаться в стране, ученые и предприниматели, которых при этом будут внимательно проверять спецслужбы Латвии.