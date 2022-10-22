Литва выразила протест за отказ в предоставлении слова в Совбезе ООН

Министерство иностранных дел Литвы выразило протест председательствующему в Совете Безопасности ООН Габону за его отказ в предоставлении литовской стороне права участвовать в заседании, сообщило на своем сайте внешнеполитическое ведомство.

На этом заседании, согласно сообщению МИД, представитель Вильнюса планировал выступить по украинской тематике от имени стран Балтии и Чехии.

Как заявил литовский представитель в ООН Ритис Паулаускас, данное решение было принято в последнюю минуту и носит дискриминационный характер, поскольку большинству стран, просивших о выступлении, такая возможность была предоставлена.

Литва изначально получила заверения, что сможет выступить, но о пересмотре решения ее проинформировали за полчаса до начала заседания, как утверждает МИД.

Положения, с которыми Вильнюс хотел выступить, он распространил в ООН официальным письмом. В нем содержится осуждение действий Москвы.

Ранее в Литве призвали союзников Украины оплатить Киеву Starlink.