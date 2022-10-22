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Медведев заявил, что нельзя пересматривать статус постоянных членов СБ ООН

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что не надо заниматься пересмотром статуса постоянных членов Совбеза ООН. Об этом сообщается в Telegram-канале российского политика.

По его словам, речь, в том числе, о праве вето.

«Статус постоянных членов Совета Безопасности — основателей ООН не должен подвергаться пересмотру, включая их право вето», — написал Медведев.

Также он допустил, что число государств, являющихся постоянными членами СБ ООН, можно расширить, однако «их полномочия должны быть неприкосновенны».

«Иначе ООН ждет системный кризис и, как следствие, организация повторит судьбу покойной Лиги Наций», — заключил замглавы Совбеза.

Ранее Медведев заявил, что у конфликта на Украине есть всего «полтора сценария». По его мнению, первый сценарий заключается в «достижении всех целей российской специальной военной операции и недвусмысленное признание ее итогов на Украине».

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