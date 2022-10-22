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Президент Литвы Науседа назван самым популярным политиком в стране

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Ints Kalnins/Reuters

Самым популярным политиком Литвы стал президент страны Гитанас Науседа, чью деятельность положительно оценивает 60,8% граждан. Об этом пишет Delfi со ссылкой на данные опроса исследовательского центра Vilmorus.

На втором месте оказался министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Глава исследовательского центра Владас Гайдис отметил, что рейтингу министра не повредил недавний публичный спор о размещении немецкой бригады в стране и обвинения оппозиции в адрес министра.

Скандал, связанный с президентом Науседой и его сравнением немецкой армии с девушкой, также не повлиял на его рейтинг. Многие правозащитники в то же время считают заявление президента признаком «типичного сексизма», отмечают местные СМИ.

Эксперты в области прав человека выразили мнение, что своей фразой Науседа обесценил женщин. Доктор Центра развития равных возможностей для мужчин и женщин Маргарита Янкаускайте заявила, что президент страны не должен позволять себе таких высказываний.

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