Экс-глава британского МВД поддержала кандидатуру Джонсона в борьбе за пост премьера

Экс-глава МВД Великобритании Прити Пател публично поддержала кандидатуру бывшего премьер-министра Бориса Джонсона в борьбе за вновь освободившийся пост лидера Консервативной партии и премьера Соединенного Королевства. Соответствующий пост Пател оставила в своем Twitter.

Она вместе с Джонсоном покинула правительство в начале сентября.

Как обратила внимание Пател, у Джонсона есть мандат на то, чтобы выполнить предвыборную программу, а также доказанный опыт правильного принятия важных решений.

«Я поддерживаю его в борьбе за лидерство [в партии]», — написала она.

С момента отставки Лиз Трасс с постов лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, произошедшей 20 октября, Джонсон хранит молчание.

Вместе с тем его соратник, депутат Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Джеймс Даддридж в интервью телеканалу Sky News утверждал, что политик намерен участвовать в предвыборной гонке.