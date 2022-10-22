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Медведев рассказал, на каких условиях возможно мирное существование стран

Медведев: мирное существование стран возможно при условии защиты национальных интересов

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Екатерина Штукина/РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мирное существование разных государств возможно, но не ценой бесконечных уступок своих исторических территорий и отказа от собственных граждан.

«Мирное сосуществование» гроша ломаного не стоит, если принимать такие условия, подчеркнул политик. Он указал, что между этим «сосуществованием» и защитой коренных национальных интересов и граждан выбирать нужно второе.

«Всякий, кто ставит под сомнение право своей страны на такие действия, ее добросовестным гражданином считаться не может», — заявил зампред Совбеза РФ.

Ранее Медведев «похвалил» американского бизнесмена Илона Маска за его план по примирению Украины и РФ. Маск, в частности, предложил заново провести референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях и признать Крым российской территорией. Медведев в шутку заявил, что за эти идеи Маск заслужил внеочередного офицерского звания.

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