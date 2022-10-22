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Автор AT Либерато: США должны были обещать не принимать Украину в НАТО в начале кризиса

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Демократы втянули США в продолжительный и дорогостоящий конфликт на Украине, который мог бы завершиться значительно раньше, если бы Вашингтон не пообещал Киеву вступление в НАТО. Такое мнение выразил обозреватель American Thinker Фрэнк Либерато.

«Если бы украинцы встали перед выбором отказаться от НАТО или продолжить конфликт, то очевидно, какой вариант стал бы фаворитом. Мы могли уже давно забыть об украинском кризисе, если бы не давление на режим Зеленского извне», — говорится в статье.

Вместо этого Соединенные Штаты продолжают направлять Киеву миллиарды и миллиарды долларов, что не имеет законного оправдания с точки зрения интересов Вашингтона и четко очерченных конечных целей, добавил журналист.

По мнению Либерато, старания США по достижению мирового порядка в прошлом не давали результатов, это подтверждают неудачные кампании во Вьетнаме, Афганистане и Ираке.

Ранее обозреватель портала The American Conservative заявил, что жизненно важные интересы США и Украины больше не идентичны из-за желания Киева продолжать конфликт с Россией.

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Операция на Украине
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