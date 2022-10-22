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МИД Эстонии призывает ЕС к быстрому одобрению девятого пакета санкций против России

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Министерство иностранных дел Эстонии предоставило в Еврокомиссию (ЕК) новые предложения по готовящемуся девятому санкционному пакету мер против России и Белоруссии, а также призвало Брюссель ввести очередные санкции как можно быстрее. Об этом пишет err.ee.

«Принципиальное решение Европейского совета об усилении санкций против России — это политическое заявление о волеизъявлении, которое должно быть реализовано быстро», — заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Власти Эстонии также выступили за то, чтобы девятый санкционный пакет расширил и усилил санкции в сфере энергетики, банковского дела, СМИ и торговли.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что Евросоюзу становится все труднее разрабатывать новые санкции против России, так как набор потенциальных ограничительных мер практически исчерпан. При этом ряд стран Евросоюза настаивают на введении новых санкций после массированного удара высокоточным оружием по объектам на Украине.

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