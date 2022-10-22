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Съезд КПК: Си Цзиньпин еще больше закрепил свою роль в Уставе партии после поправок

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Thomas Peter/Reuters

Делегаты XX съезда Коммунистической партии Китайской Народной Республики одобрили внесение комплекса поправок в Устав партии, которые еще больше закрепили роль председателя Си Цзиньпина как ядра КПК. Его идеи они назвали «марксизмом XXI века» и «квинтэссенцией китайской культуры и китайского духа». Об этом сообщает РИА Новости.

«Съезд одобряет внесение в Устав партии содержания о новых результатах развития идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи со времен XIX съезда партии для того, чтобы еще лучше демонстрировать достижения, которые были получены ЦК КПК», — отмечается в резолюции съезда.

Проект первой в КНР конституции утвердили в 1954 году. Текст основного закона, который действует по сей день, приняли и обнародовали 4 декабря 1982 года, после чего в него несколько раз вносили поправки.

Ранее сообщалось, что в Пекине завершил работу XX съезд Коммунистической партии Китая. Отмечается, что по его итогам в новый состав руководства не вошли четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро.

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