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Кириенко: более 80% родителей поддержали поднятие флага и исполнение гимна в школах

Кириенко заявил, что 83% родителей поддержали поднятие флага и исполнение гимна в школах

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Подавляющее большинство родителей поддержали проведение в начале учебных недель церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. Об этом заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко во время выступления на открытии Всероссийского форума классных руководителей , сообщает ТАСС.

«У нас 83% родителей, бабушек, дедушек, то есть взрослых граждан Российской Федерации, которые поддерживают то, что в школах России появилась вот такая замечательная церемония с подъемом флага, с гимном, с уроком «Разговоры о важном», — сказа Кириенко.

Кириенко также добавил, что подобные церемонии важны для подрастающего поколения, так как чувство гордости за свою страну в человеке прививается с детства.

С 1 сентября 2022 года учебная неделя в российских школах начинается с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна. С соответствующей инициативой выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Президент РФ Владимир Путин поддержал эту идею.

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