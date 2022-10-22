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Байден понадеялся, что новый премьер Италии Мелони продолжит поддерживать Украину

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Yara Nardi/Reuters

Президент США Джо Байден выразил надежду на то, что новый премьер-министр Италии Джорджа Мелони продолжит курс по поддержке Украины. Об этом говорится в официальном письме-поздравлении американского лидера, которое опубликовано на сайте Белого дома.

«Я поздравляю Джорджу Мелони со вступлением в должность премьер-министра Италии», — говорится в телеграмме.

Байден назвал Италию жизненно важным союзником Соединенных Штатов и близким партнером, отметив, что две страны «вместе решают общие глобальные проблемы».

«В качестве лидеров в Группе семи я надеюсь на продолжение поддержки Украины, привлечение России к ответственности за ее агрессию, обеспечение соблюдения прав человека и демократических ценностей, а также устойчивого экономического роста», — написал Байден в телеграмме, адресованной Мелони.

22 октября председатель партии «Братья Италии» Джорджа Мелони была приведена к присяге в качестве нового премьер-министра Италии.

«Братья Италии» — итальянская правая политическая партия, созданная в 2012 году. До 3 декабря 2017 года именовалась «Братья Италии — Национальный альянс».
Партия основана 21 декабря 2012 года сторонниками Иньяцио Ла Русса, Джорджи Мелони и Гвидо Крозетто, вышедших из «Народа свободы». По инициативе Ла Русса, Мелони и Джованни Алеманно в декабре 2013 — январе 2014 года произошло слияние «Братьев Италии» и «Национального альянса».

В первой статье первой главы Устава дается определение организации как движения, которое имеет своей целью, на основе принципов народного суверенитета, свободы, демократии, справедливости, социальной солидарности и налогового равенства, вдохновляясь ценностями национальной традиции, участие в строительстве Европы народов.
В партию также вступили некоторые бывшие социалисты, либералы и христианские демократы.

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