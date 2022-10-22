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Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных лиц

Премьер-министр Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных граждан

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных граждан. Об этом сообщает РИА Новости.

«О мерах поддержки мобилизованных лиц. Правительство РФ в целях поддержки граждан, призванных в соответствии с указом от 21 сентября об объявлении частичной мобилизации...», — говорится в тексте постановления.

Ранее глава кабмина России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждается отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов для соотечественников, призванных в ходе частичной мобилизации.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову взять под личный контроль начисление денежного довольствия гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране, соответствующий указ был подписан в тот же день. По словам главы государства, в рамках частичной мобилизации призыву будут подлежать лишь граждане из запаса, — в первую очередь те, у кого есть опыт.

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