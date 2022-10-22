Дипломат Воронцов предупредил о приближении НАТО к военному столкновению с РФ из-за Украины

Заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что НАТО приблизилась к опасной черте прямого военного столкновения с Россией, снабжая Киев оружием, передает РИА Новости.

Он отметил, что члены Североатлантического альянса предпочитают умалчивать о своем участии в украинском кризисе, но правду скрыть не получается.

«Словно соревнуясь друг с другом, они продолжают накачивать киевский режим вооружениями и боеприпасами, поставлять ему разведданные, обучать его солдат, давать ориентировки по ведению боевых действий», — сказал Воронцов, выступая в ООН.

Он обратил внимание на данные Кильского института мировой экономики, согласно которым общая военная помощь Запада Украине превысила уже $42 миллиарда, помощь США из которых составила $28,3 миллиарда. Дипломат подчеркнул, что от украинского кризиса Вашингтон получает свою выгоду, так как европейские страны вынуждены закупать у США вооружение и военную технику. Киев же, находящийся под гнетом неподъемных кредитов, позволяет США загружать свой военно-промышленный комплекс заказами и гасить инфляцию за счет создания новых рабочих мест.

Ранее сообщалось, что члены Республиканской партии США намерены сократить поддержку Киева. В мае 57 республиканцев в палате представителей проголосовали против пакета помощи Украине на сумму $40 млрд.