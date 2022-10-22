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Захарова уличила Нидерланды в попытках скрыть работу спецслужб в «псевдошпионских вбросах»

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Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Нидерланды «псевдошпионскими вбросами» против России пытаются скрыть вскрывшиеся скандалы, связанные с работой своих спецслужб, об этом она написала в Telegram.

Она отметила, что нидерландский портал NRC выяснил, что в стране на протяжении нескольких десятилетий функционировала система вербовки журналистов якобы «во имя безопасности государства и королевской семьи». Захарова уточнила, что разведслужбы страны регулярно предлагали голландским иностранным корреспондентам «послужить Родине». Это были те же люди, которые обвиняли российские СМИ в «госпропаганде», а российских дипломатов — в «шпионаже», отметила дипломат.

«Поэтому псевдошпионские вбросы в голландских СМИ, которые появились в последнее время в каком-то невообразимом количестве, – это попытка отвлечь аудиторию от разгромного расследования NRC», — рассказала представитель МИД.

Несколькими днями ранее Захарова заявила, что Нидерланды пытаются удержаться в авангарде русофобских сил в Европе, отвлекая внимание своих граждан от реальных проблем, которые охватили страну, и возлагая вину за все сложности на «русских шпионов».

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