Sky News: Джонсон получил поддержку 100 депутатов для участия в выборах премьера Британии

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку более 100 парламентариев, необходимую для участия в выборах премьера страны, сообщает телеканал Sky News.

По данным канала, с такой поддержкой Джонсон может быть включен в избирательные бюллетени.

Ранее союзник Бориса Джонсона Джеймс Дадридж заявил, что бывший премьер-министр намерен участвовать в гонке за место главы правительства.

По словам Дадриджа, Джонсон в контексте возможного участия в выборах на пост премьера сказал ему, что «готов к этому» и «собирается это сделать».

Депутат добавил, что Джонсон в настоящее время возвращается в Великобританию из отпуска на Карибах.

Из данных социологического опроса YouGov следует, что около 52% опрошенных жителей Великобритании не хотят, чтобы Борис Джонсон вновь стал премьер-министром страны после подавшей в отставку Лиз Трасс.