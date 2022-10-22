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Правый французский политик Филиппо назвал фон дер Ляйен сумасшедшей за дотации Украине

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Yves Herman/Reuters

Бывший вице-президент французской ультраправой партии «Национальный фронт» Флориан Филиппо назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен сумасшедшей после ее заявления о необходимости регулярных дотаций Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Урсула совершенно сошла с ума! Заприте ее! Полтора миллиарда в месяц для Украины Зеленского, <…> что составляет 18 миллиардов в год. А тем временем континент будет жить в условиях дефицита, безработицы и нормирования», — написал Филиппо в Twitter.

По мнению бывшего депутата Европарламента, необходимо «остановить безумных европейских чиновников».

Ранее фон дер Ляйен заявила, что Украина попросила у Евросоюза и США €3-4 млрд в месяц для покрытия своих расходов. 

По ее словам, €1,5 млрд в месяц из этой суммы будет выделять ЕС, таким образом, в 2023 году финансовая помощь составит около €18 млрд.

«Эти 3-4 млрд должны быть предоставлены Евросоюзом, нашими американскими друзьями и международными финансовыми институтами», — сказала она.

До этого сообщалось, что конгресс США может до конца года одобрить выделение Украине нового пакета помощи на сумму около $50 млрд.

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