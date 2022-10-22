Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Путин ответил на вопрос о том, украинская или российская... 21:22
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаеве 21:21
Путин заявил, что безработица в России находится на уровне... 21:20
Фотограф Елизавета Породина сняла Джулию Фокс для рекламы бренда... 21:18
Источник: сборная России в ноябре сыграет с Таджикистаном и... 21:18
Рецидивиста из Оренбургской области осудили... 21:16
Путин: лозунг «своих не бросаем» в сердце у каждого... 21:15
Путин обратился с призывом к американцам и европейцам 21:15
Путин о визите Пелоси: зачем «этой бабушке» нужно... 21:09
Сын бывшего главы РЖД Андрей Якунин освобожден из-под стражи... 21:02

Власти Венгрии ответили на заявление Макрона о дешевизне газа в США словами «Доброе утро!»

close
100%
Sarah Meyssonnier/Reuters

Глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш с иронией приветствовал признание президентом Франции Эммануэлем Макроном того факта, что американский газ в США стоит гораздо дешевле, чем в Европе, напомнив, что представители правительства Венгрии не раз отмечали этот факт. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем приветствовать заявление (Макрона) словами «Доброе утро!», — заявил Гуйяш.

Он отметил, что за прошедшие месяцы неоднократно обсуждалось, что не осталось такого члена правительства, который бы не заявлял, что проблема состоит не только в том, что цены очень высоки, и с этой ситуацией необходимо разбираться бытовому сектору венгерской промышленности, но и в том, что государства конкурируют на глобальном мировом рынке с предприятиями, получающими сырье в несколько раз дешевле, например, в США.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе, что продажа Соединенными Штатами газа Европе в 3-4 раза дороже, чем он стоит на американском внутреннем рынке, свидетельствует о политике двойных стандартов.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+