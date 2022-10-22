Кабмин РФ определил правила субсидирования переезда жителей из Херсонской области

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин подписал постановление о мерах по переселению жителей Херсона и правобережной части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом порядке на территории иных субъектов России. Об этом сообщает ТАСС.

Постановлением утверждаются правила предоставления субсидий из федерального бюджета в виде взноса в «Фонд развития территорий» для финансового обеспечения единовременных выплат на обзаведение имуществом в размере 100 тыс. рублей и государственных жилищных сертификатов жителям Херсона и правобережной части Херсонской области, экстренно уехавшим в другие регионы РФ на постоянное место жительства, говорится в публикации.

Ранее Мишустин подписал постановление о мерах поддержки мобилизованных граждан.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил главе Минфина Антону Силуанову взять под личный контроль начисление денежного довольствия гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации.