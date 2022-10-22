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Глава МВД Сербии Велин: популярность Евросоюза в республики падает, в этом виноват сам ЕС

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Vladimir Jovanovic/Depositphotos

Руководитель Министерства внутренних дел Сербии Александр Вулин заявил, что популярность Европейского союза в Сербии неуклонно падает, и виноват в этом сам ЕС. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, европейские депутаты, осуждающие Сербию, требующие от нее признание Косово, а также введения санкций против Российской Федерации, о республике знают ровно столько, сколько и о независимой государственной политике, то есть ничего.

Министр отметил, что в непопулярности Евросоюза виноваты новости о политике шантажа и угроз ЕС в отношении республики, а не фейковые новости.

«Требовать от Сербии ради идеи о неподтвержденном членстве в ЕС признать Косово, бросить Республику Сербскую и ввести санкции против России, а при этом ожидать, чтобы Сербия с этим согласилась, — то же самое, что ожидать, чтобы жертва грабежа была на стороне грабителя. Такое возможно, но это лечится», — заявил Вулин.

Он добавил, что ЕС в падении поддержки своей политики в Сербии должен винить собственный шантаж и давление на Белград, а не РФ.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что готов покинуть свой пост, чтобы не признавать независимость Косово.

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