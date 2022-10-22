Зеленский призвал мир ударить по Кремлю, если Россия ударит по Офису президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир ударить по Кремлю в случае, если Российская Федерация нанесет удары по украинским центрам принятия решений. Об этом сообщает RT со ссылкой на канадские телеканалы CTV и CBC.

Зеленский подчеркнул, что если РФ нанесет ядерный удар по Офису президента Украины на улице Банковой в Киеве, то мир должен ответить ударом по центру принятия решений в России.

Президент Украины утверждает, что при этом не имеет значения, является Украина страной НАТО или нет.

Ранее стало известно, что в распространенном совместном заявлении по итогам прошедших в австралийском Перте переговоров премьер-министра Японии Фумио Кисиды и его австралийского коллеги Энтони Альбанезе утверждается, что в случае применения ядерного оружия на Украине международное сообщество даст решительный ответ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.