Аналитик Грациани: экс-премьеры Трасс и  Драги могут стать соперниками за пост главы НАТО

Президент Международного института глобального анализа Vision & Global Trends Тиберио Грациани заявил, что ушедшие в отставку премьер-министры Италии и Великобритании Марио Драги и Лиз Трасс могут оба претендовать на пост генсека НАТО после истечения срока полномочий Йенса Столтенберга. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению эксперта, обе кандидатуры выгодны Штатам, поскольку «присутствие британца в Брюсселе укрепило бы традиционные англо-американские особые отношения», а «присутствие итальянца послужит ослаблению антинатовских тенденций, характерных для Италии».

Грациани утверждает, что есть вероятность, что государства — члены Североатлантического альянса, утверждающие нового генсека, могут сойтись на имени бывшего итальянского премьер-министра из-за его опыта в международных финансовых вопросах.

«Однако есть и другие известные международные деятели, которые могут быть избраны генеральным секретарем НАТО, например, Лиз Трасс», — рассказал эксперт.

Он отметил, что присутствие британца в Брюсселе укрепило бы традиционные англо-американские особые отношения в такое критическое время для возглавляемой США западной системы.

Ранее премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об отставке в ходе выступления перед своей резиденцией на Даунинг-стрит.