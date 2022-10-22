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Члены двух политических партий Квебека отказались присягнуть на верность королю Карлу III

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Martin Meissner/Reuters

Представители двух оппозиционных партий канадской франкоязычной провинции Квебек отказались давать клятву на верность британскому королю Карлу III, который официально является главой Канады. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

В публикации отмечается, что подобное решение приняли 11 членов партии «Квебек солидэр» и три депутата от «Парти Квебекуа», которые по итогам прошедших 3 октября выборов будут представлены в парламенте провинции.

На сегодняшний день они принесли присягу только на верность народу Квебека, но отказались произносить клятву на верность британскому монарху, как того требует канадская конституция.

По словам лидера «Парти Квебекуа» Поля Сен-Пьера Пламондона, для него присяга королю аналогична «смирительной рубашке, обрекающей каждого избранного представителя народа Квебека на лицемерие».

Ранее стало известно, что британское содружество наций из 56 стран может распасться после воцарения Карла III. Отмечается, что причиной, по которой столь большое содружество продолжало существовать, могло стать чувство большой лояльности к личности королевы.

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