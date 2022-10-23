CNN: вопрос военной помощи Украине грозит расколом в Республиканской партии

Вопрос военной помощи Украине грозит расколом в Республиканской партии, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на собственный анализ ситуации.

Уточняется, что представители Республиканской партии в Палате представителей и в Сенате имеют разное мнение насчет военной помощи Украине.

Глава фракции республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что в случае победы в промежуточных выборах в Конгрессе, военная помощь Украине будет значительно снижена.

С другой стороны, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл заявил, что предложил президенту США Джо Байдену расширить программу военной помощи Украине.

«Раскол между Макконнеллом и Маккарти по этому вопросу может стать камнем преткновения в случае, если Республиканская партия получит контроль над Палатой представителей», — прогнозирует телеканал.

Ранее президент США Джо Байден раскритиковал республиканцев, допускающих возможность сокращения помощи Украине.