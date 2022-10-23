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Трамп заявил, что на посту президента не допустил бы конфликта на Украине

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Octavio Jones/Reuters

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что, если бы он оставался у власти, конфликт на Украине не начался бы, передает ТАСС слова политика, сказанные на митинге перед своими сторонниками в штате Техас.

Бывший глава государства подверг жесткой критике политику, которую проводит действующий глава государства, демократ Джо Байден. В частности, Трамп возложил на президента ответственность за вывод американских войск из Афганистана, который назвал «крупнейшим унижением США».

«А теперь мы имеем войну на Украине, которая может унести жизни сотен тысяч людей», — говорил Трамп.

Он добавил, что подобного не произошло бы, «даже за миллион лет», если бы он продолжил занимать главенствующий пост. Также он отметил, что при его президентстве цены на нефть не были бы такими низкими.

Трамп утверждал, что российский президент Владимир «Путин никогда бы не пошел на это».

«А я его хорошо знаю», — заключил республиканец.

Ранее Трамп рассказал, что сочтет «очень нелояльным» решение бывшего вице-президента Майка Пенса или других членов его кабинета выдвинуться в кандидаты в президенты от Республиканской партии.

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