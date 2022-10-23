Трамп заявил, что должен победить на выборах президента «в третий раз» ради США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, его победа на выборах президента в 2024 году необходима для возвращения величия страны. Об этом сообщает Newsmax.

Трамп сказал, что дважды выдвигался на выборах президента США — в 2016 и 2020 году, — и, как он считает, «дважды победил». При этом официально проигранные им вторые выборы он считает более успешными, чем первыми, так как тогда он «получил на несколько миллионов голосов больше».

«Теперь, чтобы наша страна была вновь успешной, безопасной и великой, я, видимо, должен буду сделать это (победить на выборах — «Газета.Ru») еще раз», — сказал Трамп на митинге перед сторонниками.

Ранее Трамп заявил, что на посту президента не допустил бы конфликта на Украине. Бывший глава государства также подверг жесткой критике политику, которую проводит действующий глава государства Джо Байден.