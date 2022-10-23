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Си Цзиньпин представил шесть членов нового главного органа Компартии Китая

Генсек ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин представил новый состав Постоянного комитета (ПК) Политбюро ЦК Компартии Китая — де-факто главного руководящего органа страны, в который входит семь человек. Трансляцию ведет YouTube-канал CCTV.

Помимо Си, в ПК Политбюро вошли глава Шанхайского горкома КПК Ли Цян, секретарь Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины Чжао Лэцзи, главный идеолог партии Ван Хунин, глава Пекинского горкома КПК Цай Ци, начальник Канцелярии ЦК КПК Дин Сюэсян и глава парткома провинции Гуандун Ли Си.

По традиции, в марте 2023 года упомянутые китайские политики получат важные государственные посты — согласно представленной на пленуме ЦК очередности, Си сохранит пост Председателя Китая, Ли Цян, скорее всего, станет следующим премьером Госсовета, Чжао Лэцзи окажется следующим председателем парламента ПК ВСНП, а Ван Хунин — председателем Народного политического консультативного совета Китая (совещательный орган).

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин был переизбран генсеком компартии Китая на третий срок.

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