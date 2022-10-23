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CNN: ответственный за локдаун в Шанхае чиновник станет премьером Китая

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Mark Schiefelbein/AP

Секретарь Шанхайского горкома Компартии Китая Ли Цян был первым представлен генсеком Си Цзиньпином среди членов нового состава Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. Это означает, что в марте 2023 года, он, вероятнее всего, станет новым премьером Госсовета Китая, пишет CNN.

63-летний Ли Цян — член Политбюро ЦК КПК и глава Шанхайского горкома партии с 2017 года. Именно он весной 2022 года был ответственным за введение в городе строгих ограничений для жителей города, согласно применяемой в Китае практики «нулевой терпимости» к COVID-19. При этом локдаун в Шанхае нанес сильнейший урон китайской экономике: темп спада промышленного производства и розничных продаж оказался самым быстрым за последние два года.

Ли Цян считается верным сторонником Си Цзиньпина, что еще раз говорит о важности для него таких качеств, как лояльность и исполнительность. Ли Цян теперь, вероятнее всего, в марте 2023 года сменит на посту главы Госсовета 67-летнего Ли Кэцяна, который не вошел в ПК Политбюро ЦК КПК.

Ранее Си Цзиньпин представил новый состав главного органа Компартии Китая.

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