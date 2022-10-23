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В Киргизии выступающих против передачи водохранилища Узбекистану активистов увезли в милицию

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пресс-служба полпредства правительства в Ошской области

Выступающие против передачи Узбекистану водохранилища Кемпир-Абад киргизские активисты столкнулись с давлением правоохранительных органов. Об этом сообщает портал 24.kg.

Сообщается, что обыски проходят в домах членов созданного накануне комитета в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища, среди которых экс-член ЦИК Гульнара Джурабаева, активисты Али Шабдан и Перизат Суранова. Также известно, что экс-депутата Асию Сасыкбаеву доставили в Аламединский РОВД.

Кемпир-Абадское водохранилище (в Узбекистане его называют Андижанским) расположено на стыке Ошской и Джалал-Абадской областей Киргизии и Андижанской области Узбекистана. Согласно договоренностям двух стран, за Узбекистаном останется его территория — 4 тыс. 485 гектаров, но управлять им будут совместно две страны.

Ранее Киргизия заявила о мирном разрешении спора с Узбекистаном.

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