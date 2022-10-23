Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин: Россия не виновата в отключениях света в Молдавии 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02
Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении... 19:55
Экс-футболист «МЮ» Канчельскис призвал больше не вызывать... 19:52

Лукашенко заявил, что Белоруссия дорожит «железным братством» с Китаем

close
100%
Jason Lee/Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил генсека ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина с переизбранием на эту должность и успешным проведением XX съезда. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

«Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить Ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства. Выражаю надежду на скорую встречу с Вами. (...) Примите, Ваше Превосходительство, пожелания доброго здоровья и новых успехов», — говорится в письме Лукашенко Си.

23 октября Си Цзиньпин на первом пленуме Центрального комитета (ЦК) Компартии Китая был переизбран ее генсеком на третий срок.

Ранее Си Цзиньпин пообещал миру открыть двери Китая еще шире.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+