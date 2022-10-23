Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин: Россия не виновата в отключениях света в Молдавии 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02
Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении... 19:55
Экс-футболист «МЮ» Канчельскис призвал больше не вызывать... 19:52

Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая

close
100%
Алексей Дружинин/Пресс-служба президента РФ/Reuters

Президент России Владимир Путин поздравил генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина с переизбранием на третий срок. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем сообщении российский лидер отметил, что итоги юбилейного 20-го съезда Компартии Китая в полной мере подтвердили высокий политический авторитет и сплоченность возглавляемой Си Цзиньпином партии.

«Уверен, что решения съезда будут способствовать успешному выполнению стоящих перед Китаем масштабных социально-экономических задач, а также упрочению позиций страны на международной арене», — подчеркнул Путин.

Президент РФ также выразил желание продолжать конструктивный диалог с Китаем, а также тесную совместную работу «по развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия» между государствами.

«От души желаю Вам, дорогой друг, новых успехов в Вашей ответственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем Коммунистической партии Китая на третий срок.

В Пекине также завершил работу XX съезд партии. Отмечается, что по его итогам в новый состав руководства не вошли четверо из семи членов Постоянного комитета Политбюро.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+