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la Repubblica: новое правительство Италии продолжит вместе с союзниками помогать Украине

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Andrew Medichini/AP

Новое правительство Италии продолжит выполнять все свои союзнические обязательства, в том числе по Украине. Об этом заявил новый министр обороны Гвидо Крозетто, передает la Repubblica.

«Позиция правительства [по отправке оружия на Украину] уже неоднократно выражалась премьер-министром Джорджей Мелони: когда ты входишь в общую семью и подписался под соглашением, ты принимаешь решение этой группы. Решения, принятые в рамках наших исторических международных альянсов, Италия будет уважать. И по этому вопросу никаких разногласий нет», — сказал Крозетто.

Более того, министр обороны Италии отметил, что «Россия хочет ослабить все страны, оказывающие поддержку Украине». При этом Крозетто допускает, что его стране предстоит пережить «тяжелые недели» во внутренней политике из-за недовольства населением ростом бедности и безработицы.

Крозетто представляет партию «Братья Италии» правящей правоцентристской коалиции, куда также входят партии «Лига Севера» Маттео Сальвини, «Вперед, Италия» бывшего премьера Сильвио Берлускони и «Мы умеренные». Незадолго до образования нового правительства Берлускони заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «спровоцировал» спецоперацию России в своей стране, чем вызвал новый политический скандал и угрозу стабильности коалиции.

Ранее Мелони написала в своем Twitter о готовности тесно сотрудничать с НАТО.

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