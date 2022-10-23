Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Волкановски заявил, что хочет быть аутсайдером в бою... 20:15
Путин высказался по поводу записи журналистами телефонной беседы... 20:13
В Омске арестовали мужчину за насилие над тремя своими... 20:12
Путин допустил, что поедет на саммит G20 20:12
Глава Xbox Фил Спенсер намекнул о скором повышении цен... 20:08
Путин назвал безумными заявления о том, что РФ взорвала... 20:08
Путин: Россия не виновата в отключениях света в Молдавии 20:04
В «Газпроме» заявили о достижении исторических максимумов... 20:02
Путин заявил о наличии договоренностей о возвращении... 19:55
Экс-футболист «МЮ» Канчельскис призвал больше не вызывать... 19:52

Экс-глава минфина Великобритании Захави поддержал возвращение Джонсона на пост премьера

close
100%
Global Look Press

Великобритания нуждается в возвращении Борис Джонсона в качестве премьер-министра королевства, считает бывший глава британского минфина Надим Захави. По его словам, политик извлек урок из своих ошибок, которые привели к его отставке летом текущего года.

«Я поддерживаю Бориса <…> сейчас Британия нуждается в его возвращении… Он раскаялся и честно признал свои ошибки. Он извлек урок из своих ошибок о том, как лучше управлять… страной», — написал Захави в Twitter.

Как отметил экс-министр финансов Великобритании, Джонсон принял ряд важных шагов во время своего премьерства, в том числе заранее организовал военную поддержку Украины и поспособствовал обеспечению британцев вакцинами от коронавируса.

Ранее СМИ сообщили, что Джонсон может встретиться с бывшим главой минфина Великобритании Риши Сунаком. Как отмечалось, оба политика являются возможными кандидатами на пост руководителя правящей Консервативной партии, получение которого гарантирует им кресло премьера королевства.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+