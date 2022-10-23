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Causeur: позиция Киссинджера по России и Украине реалистичнее, чем у Байдена

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Thomas Peter/Pool Photo via AP

Автор французского издания Causeur Гарольд Хайман заявил, что бывший госсекретарь Генри Киссинджер выступает с более реалистичных позиций, чем президент США Джо Байден в вопросах, касающихся России и украинского кризиса.

Хайман пишет, что Киссинджер называл Украину особым случаем для любого президента России и говорил о том, что российско-американский диалог невозможен без признания США Украины зоной влияния РФ, которая должна оставаться нейтральной. Таким образом, как утверждает автор, экс-госсекретарь придерживается более реалистичной, чем Байден, позиции, в то время как нынешний американский лидер занимает «явно воинственную и морализаторскую позицию» в отношении президента России Владимира Путина.

При этом, по словам Хаймана, Киссинджер утверждает, что осуждение России западными СМИ не оказывает должный эффект.

Обозреватель также упомянул, что бывший госсекретарь Соединенных Штатов высоко оценивал стремление Путина действовать строго в интересах своей страны.

Ранее президент США Джо Байден заявил в интервью телеканалу MSNBC, что Россия не должна добиться успеха в ходе специальной военной операции на Украине.

Глава государства признал, что США потратили немало средств на помощь украинцам.

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