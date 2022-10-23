Бывший конкурент Лиз Трасс выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании

Бывший канцлер британского Казначейства Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии, сообщает The Guardian.

В Twitter политик написал, что его страна находится в «глубоком экономическом кризисе».

«Вот почему я претендую на пост лидера Консервативной партии и вашего следующего премьер-министра. Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и сделать это для нашей страны», — подчеркнул он.

Во время выборов главы британского правительства Сунака считали главным конкурентом Лиз Трасс.

В июле Сунак подал в отставку на фоне скандалов, связанных с тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном. Тогда Сунак заявил, что не хочет бороться за нынешние «стандарты», и выразил надежду, что «правительство будет работать должным образом, компетентно и серьезно».

30 октября глава британского правительства Лиз Трасс объявила об отставке, она пробыла на посту всего 45 дней.