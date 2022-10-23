В Великобритании назвали «шоковым» состояние страны

Автор журнала The Atlantic написал в своей статье, что последние десять лет каждый новый руководитель Великобритании оставлял страну в худшем состоянии, чем его предшественник.

По его словам, Соединенное Королевство в итоге оказалось в состоянии шока и паралича.

Как считает автор материала, страна находится далеко от грани «национального уничтожения», однако она действительно попала «в ловушку беспорядочного и неумелого управления». Британия лишилась четвертого премьер-министра за последние шесть лет, которые прошли с референдума по Brexit.

Британская экономика приблизилась к критической точке. Следующему премьеру предстоят серьезные вызовы, большая часть из которых были созданы Консервативной партией, сказано в публикации.

Ранее в правительстве Британии не исключили отключения электричества зимой из-за кризиса.

30 октября глава правительства Британии Лиз Трасс объявила об отставке. Она пробыла на посту всего 45 дней.