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В Госдуме заявили об «агонии» Зеленского

Депутат Слуцкий: слова Зеленского об ударе по центру принятия решений РФ звучат как агония

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Gleb Garanich/Reuters

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале прокомментировал заявление президента Украины Зеленского о том, что за ударом по Киеву последует удар по центру принятия решений в России.

Депутат назвал Зеленского «марионеткой», которая, по его словам, «откровенно толкает своих западных кукловодов к третьей мировой» войне. Слуцкий обратил внимание, что все больше политиков, включая американских, среди которых и бывший президент США Барак Обама, заявляют «о том, что нельзя допустить ввязывание в прямой конфликт с Россией, все чаще начинает звучать критика военной и финансовой поддержки Украины». Он отметил, что на этом фоне призывы украинского лидера «звучат как агония и следствие «шока» от наступающего осознания грядущего провала проекта «антиРоссия».

Парламентарий также указал, что любая агрессия со стороны стран Запада «в отношении России — ядерной державы — неминуемо повлечет ответ».

«И это уже будет реальное военное противостояние с Москвой, развязанное странами НАТО. Уверен, что на Западе это хорошо осознают», — написал он в Telegram.

Ранее Зеленский заявил, что в случае российского удара по центрам принятия решений в центре Киева мир должен ответить симметрично — но уже в отношении центра принятия решений в России. По его мнению, для этого не имеет значения, входит ли Украина в НАТО или нет.

В настоящее время на Украине продолжается специальная операция Вооруженных сил РФ. О ее начале 24 февраля объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель военных действий заключается в демилитаризации соседней страны и денацификации ее властей.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине
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