Экс-руководитель Минфина Британии Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьера

Экс-глава британского Минфина Риши Сунак выдвинул свою кандидатуру на пост премьер-министра, передает «Пятый канал».

«Соединенное Королевство — великая страна, но мы столкнулись с глубоким экономическим кризисом. Вот почему я собираюсь стать лидером Консервативной партии и вашим следующим премьер-министром. Я хочу исправить положение дел в нашей экономике, объединить нашу партию и принести пользу нашей стране», — говорится в заявлении.

До этого в издании Telegraph сообщалось, что Сунак провел переговоры с прошлым премьером страны Борисом Джонсоном, однако никаких соглашений заключено не было. Джонсон заявлял, о том, что хочет занять освободившийся пост. Как писали СМИ, оба участника предвыборной гонки уже имеют поддержку более 100 депутатов, что необходимо для участия в выборах.

Сейчас главой кабмина является Лиз Трасс, которая объявила о своей отставке, проведя в кресле меньше двух месяцев. Она подчеркивала, что пока не изберут ее преемника, она останется в своей должности.