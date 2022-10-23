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Орбан обвинил ЕС во враждебном отношении к Венгрии

Премьер Венгрии Орбан заявил о враждебном отношении к Венгрии со стороны ЕС

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Bertrand Guay/Pool/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил левую оппозицию внутри страны и нынешнее руководство Евросоюза в том, что они пытаются проводить политику, враждебную национальным интересам венгерского народа. Соответствующее заявление он сделал, выступая в городе Залаэгерсег по случаю очередной годовщины венгерского восстания 1956 года, передает ТАСС.

Глава правительства указал, что и те и другие, по сути, сделали Венгрию целью своего прямого нападения. В связи с этим Орбан подчеркнул, что его правительство готово противостоять подобным угрозам и «способно защитить» интересы страны «дома и за рубежом».

«Давайте не будем обращать внимание на тех, кто стреляет в Венгрию из тени или со своих высот в Брюсселе», — сказал политик о теневом правительстве оппозиционных партий и поддерживающих их лидерах Евросоюза.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Брюссель навязал санкции странам ЕС, из-за чего в Европе произошел резкий рост цен на энергию.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто говорил, что санкции Европейского союза в отношении России стали причиной появления энергетического кризиса в странах Европы.

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