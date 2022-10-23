Французский политик Дюпон-Эньян заявил, что помощью Украине Франция поставила себя под удар

Лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция», бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян на своей странице в Twitter обвинил власти Франции в том, что помощью Украине они ставят под удар национальную армию.

Политик указал на то, что в результате нехватки бюджета единственный авианосец страны «Шарль-де-Голль», участвовавший в операциях в начале 2022 года, не был защищен специальными противоракетными вспышками.

«Наша армия страдает, и все же мы накачиваем Украину оружием и деньгами», — подчеркнул Дюпон-Эньян.

При этом несколько дней назад The Wahington Post со ссылкой на источники писала, что министр финансов США Джанет Йеллен, а также другие американские политики недовольны недостаточными темпами и объемами экономической помощи, оказываемой Киеву Европой. По их информации, глава Минфина США несколько раз в течение недели обращалась к коллегам из Евросоюза, призывая их увеличить и ускорить выделение денежных средств Украине, в том числе в виде прямых выплат вместо кредитов.