Зеленский призвал мэров городов Украины следить за экономией электроэнергии

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к мэрам украинских городов с призывом следить за экономией электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС.

«Пожалуйста, следите чтобы энергия не тратилась зря», — сказал Зеленский в своем обращении, подчеркивая, что «это время — точно не время для ярких витрин и вывесок».

Он также призвал экономно относиться к потреблению электроэнергии в публичных пространствах.

Ранее украинская энергетическая национальная компания «Укрэнерго» ограничила подачу электроэнергии в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях Украины и в Киеве, чтобы избежать перегрузки сетей.

21 октября компания ввела временное контролируемое ограничение на электроэнергию из-за резкого роста уровня ее потребления.

По данным главы украинского Минэнерго Германа Галущенко, с начала спецоперации России Украина лишилась 90% ветряной и половины солнечной энергетики. Кроме того, он сообщал, что с 10 октября российская армия повредила почти 40% энергетической инфраструктуры. Из-за этого страна потеряла 4000 МВт мощностей.